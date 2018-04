La "pelea" entre Messi y Valverde sigue dando que hablar

La caída por goleada del Barcelona ante la Roma sigue generando repercusiones y uno de los temas centrales pasa por la supuesta pelea entre Messi y el DT Valverde en los camarines después del citado partido.

Luego de varias horas de pasado el encuentro, el DT tuvo que salir a aclarar lo ocurrido frente a las publicaciones que aseguraban la fuerte embestida del futbolista argentino contra en el entrenador por la forma de encarar el partido.

"No es cierto que Messi y Piqué me pidieron explicaciones", dijo enérgicamente Valverde hace pocas horas a los periodistas. "No pasó nada, pero como ahora hay barra libre, se puede decir cualquier cosa", añadió enojado el director técnico del Barcelona.

El adiestrador dijo además que a la Pulga le quedan muchos torneos por jugar y ganar: "Leo tiene todavía muchas cosas que ganar... No solo con nuestro equipo, también con la selección. Las estadísticas son engañosas porque el corte lo pones donde quieres" y concluyó: "Al final, Messi ha ganado cuatro Champions".