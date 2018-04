Jimena Barón confirmó que se reunió con Delpo: "Lo adoro"

El deportista estuvo en su departamento la semana pasada

Aunque Jimena Barón y Juan Martín del Potro no están más juntos, su ruptura no fue "mediática" y al parecer mantienen una buena relación. Según contó Crónica, la semana pasado ambos estuvieron juntos en el departamento de la actriz.

"Delpo estuvo allí exactamente a las 19:50, vestido con un buzo gris y un jogging negro y se mostró muy divertido con Morrison, el hijo de Jimena", decía la publicación.

La actriz, abordada en un móvil, explicó: "Estuvo en mi casa, sí, pero no volvimos. Nunca dejamos de estar en contacto y lo conté también. Después no corresponde que cuente las cosas porque ya no somos pareja. Una cosa es hablar de tu pareja y otra de una persona con la que estuviste".

Respecto al rumor de que el tenista estaría en una relación con la periodista Agostina Larocca, opinó: "No tengo idea, de su vida privada no sé. Pero lo que a él lo haga feliz, a mí me va hacer feliz también".

Finalmente, agregó: "No es más una relación de pareja, pero no es una relación terminada. Él con Momo tiene un vínculo súper importante. Yo viví separarme con una persona con hijos y que me digan que ya no los podía ver más y es súper doloroso. Entonces a mí me interesa que ellos estén contactados. Yo lo adoro a Juan, me pone feliz su momento".