Maradona lanzó una bomba: "El casamiento de Dalma lo pagué yo de punta a punta"

Un comunicado que Diego Maradona realizó en Facebook volvió a poner las miradas sobre el casamiento de su hija Dalma y, como es habitual en él, lanzó una bomba.

"Quiero aclarar que el casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta", comienza diciendo. Una declaración muy picante que sin duda dará que hablar.

Además, aprovechó para criticar duramente a su ex mujer. "El tiempo me va a dar la razón a mí, como me la va a dar con la ladrona de Villafañe", continúa. "Tiene causas en Argentina y Estados Unidos por quedarse con lo mío", asegura.

Por último, se mostró muy seguro de que sus declaraciones son ciertas y confió en que "la justicia lo va a determinar así".