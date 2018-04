Por la plata baila el mono: “La Casa de Papel” tendrá otra temporada gracias al pedido de los fans del Profesor

Como se especulaba, Netflix anunció que realizará una tercera entrega de la serie más exitosa del año. Contará la historia de un nuevo atraco con el mismo equipo, y se podrá ver recién en 2019

| Publicado en Edición Impresa

“La Casa de Papel” terminó: la segunda parte de la serie cerraba los arcos argumentales de todos los personajes, además de (sin spoilear), dar un cierre satisfactorio a la trama principal, pero, claro, como es la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, la serie de los atracadores liderados por el Profesor tendrá una tercera entrega.

Así confirmaron desde Netflix Europa: lograron torcer lo que pensaba Alex Pina, el creador del exitoso serial, quien semanas atrás había dicho que si bien no descartaba nada, la serie había tenido su cierre.

Pero por la plata baila el mono: Netflix no iba a dejar desaparecer así de fácil a la sorpresa del año, y le hizo a Pina una oferta que no pudo repasar. El creativo ya se encuentra trabajando en los libros de la nueva temporada, que se verá en 2019, por lo cual todavía se sabe muy poco de la serie. A continuación analizamos lo que sabemos y especulamos sobre lo que no.

Nuevos golpes

“El Profesor planeará nuevos golpes que serán revelados en 2019” después del éxito de la Parte I y II, estrenadas respectivamente en enero y en abril en Netflix, fue lo único que comunicó la compañía de Silicon Valley sobre lo que se viene. Sin embargo, en esa sola afirmación se esconde una certeza: cuando comenzó a correrse el rumor de que Netflix empujaba para hacer una nueva temporada, muchos barajaron que, dado el final de la segunda parte, se intentaría hacer como se hizo con “El Marginal” y construir algún tipo de secuela, analizando el pasado de un puñado de personajes.

Sin embargo, al tratarse de nuevos atracos, lo más probable es que El Profesor vuelva a reclutar al viejo equipo para un nuevo asalto, quizás ligado a algún cabo suelto dejado atrás tras el atraco a la Casa de Papel y Moneda.

Los personajes invitaron desde la cuenta de Twitter a unirse a la Resistencia, por lo que el nuevo golpe podría estar relacionado con algún objetivo concreto, quizás político, seguro digno de Robin Hood, más allá de la motivación económica.

El mismo equipo

Que no se tratará de una precuela, además, se refleja en el hecho de que, como demuestra la foto promocional, el equipo conformado por El Profesor tendrá a varios viejos conocidos: Río, Denver, Tokio y Nairobi vuelven, además del Profesor. ¿El resto del equipo? Algunos probablemente no vuelvan, otros quizás aparezcan por sorpresa. Lo cierto es que al regresar los actores de la primera serie, y debido al hecho de que no se conocían durante el anterior asalto, una precuela los tendría desperdigados por el mundo viviendo aventuras por separado. Imposible. Ahora, que regresen implica que El Profesor está dispuesto a romper sus propias reglas y contratar a atracadores que ya se conocen... ¿Cuál será la motivación para reunir a la banda?

El atracador misterioso

En la foto promocional hay además un ladrón o ladrona enmascarado/a. Las especulaciones en torno al misterioso nuevo miembro ya corren como reguero de pólvora en las redes: ¿será un nuevo actor? ¿Será Esther Acebo, quien interpreta a Mónica Gaztambide, la secretaria que se enamora de Denver? ¿O el señor Torres, el hombre mayor que hacía los billetes en la Fábrica y creó una amistad con Nairobi? La hipótesis más aceptada es que se tratará de la inspectora Raquel Murillo, que en el final de la segunda temporada se pasó al bando de los ladrones...

Solo por Netflix

La serie irá en exclusiva por Netflix: el show fue producido originalmente por Antena 3, la señal española, que vendió los derechos de distribución al gigante on demand, pero ahora el servicio a la carta de video ha decidido hacerse con la serie y emitirá la tercera parte en exclusiva. Esto no tiene demasiado efecto, sin embargo, en los espectadores argentinos.

La fecha

“Comienza la cuenta atrás. La parte 3 de #LaCasaDePapel solo en Netflix en 2019”, escribió el servicio en Twitter, dando la noticia de la tercera temporada del show más exitoso del año y confirmando, a la vez, que habrá que esperar un año entero para ver qué fue de la vida de Tokio, Río, El Profesor y los demás. A esperar...