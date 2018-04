Jaguares rugientes

Los argentinos vencieron 20 a 13 a los Blues de Tana Umaga en el Eden Park. Primer triunfo sobre una franquicia neocelandesa

Los Jaguares obtuvieron ayer un notable triunfo ante los Blues, de Nueva Zelanda, por 20 a 13, en un encuentro que fue disputado bajo un diluvio en la ciudad de Auckland.

Y fue realmente un día épico para los Jaguares, que siguen haciendo historia en su corta vida en el Súper Rugby.

La franquicia argentina de esta manera derrotó por primera vez a un equipo de Nueva Zelanda.

Los dirigidos por Mario Ledesma no solo se hicieron fuertes ante el poderío de los locales sino también tuvieron que vencer a la hostilidad de las lluvias y el viento que dificultaron el desarrollo del juego para ambos lados.

El cotejo, que en el primer tiempo arrojó como ganador a Blues por 13 a 5, se jugó en el mítico Eden Park Stadium.

Este triunfo, el cuarto consecutivo, le permite a Los Jaguares alimentar sus chances de clasificación para los Play off en la División Sudafricana con cinco victorias y cinco derrotas.

La franquicia argentina llegó al try por intermedio de Agustín Creevy, Emiliano Boffelli y Tomás Lezana, con una conversión y un penal de Nicolás Sánchez.

Por el lado de Blues, dirigido por el histórico ex All Blacks Tana Umaga, los 13 puntos se concretaron con tries de Tumua Manu y Matt Duffie y un penal de Stephen Perofeta.

Los Jaguares volverán a jugar el viernes próximo ante Chiefs en la ciudad de Rotorua, desde las 4.35 de Argentina.

EN ZONA DE CLASIFICACIÓN

Con 20 unidades, los argentinos se encuentran como escoltas de Lions (31) en la conferencia sudafricana. Sin embargo, tanto Bulls (20) como Sharks (18) deben jugar todavía sus respectivos compromisos por la semana 11 de la competencia. En la general, Jaguares se posiciona octavo.

Este hito significó cuatro puntos más en la tabla de posiciones, que hasta ubica a Jaguares como segundo de su zona y, por ende, lo clasifica a los playoffs. Asimismo sirve para potenciar aún más confianza del grupo.

Cabe recordar que la clasificación a segunda fase la obtienen los dos primeros de cada zona y los dos mejores restantes de la tabla general.