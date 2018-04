El pedido de Marcelo Gallardo: "no hay que perder la calma"

En River quedó flotando la sensación de que se perdieron dos puntos importantes después del empate de anoche ante Independiente Santa Fe en el Monumental por la Libertadores.

De todas formas, Marcelo Gallardo a la hora de dar explicaciones señaló que "No hay que perder la calma".

Pero además el entrenador remarcó que "Tenemos una idea clara de juego, que requiere ser leales a lo que pensamos. Cuando no se puede intentar jugar en los partidos friccionados, que a veces generan impaciencia, no hay que perder la calma. Es un grupo cerrado con equipos parejos", opinó.

En otro momento de su diálogo con la prensa dijo que "No tenemos que desesperarnos. Hubiésemos querido ganar, pero cuando no se puede ganar hay que intentar estar serenos. Tenemos varios paridos por delante que van a empezar a ser decisivos. No hay que perder la calma", puntualizó.