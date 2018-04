Tini Stoessel sobre Pepe Barroso: "El amor no se acabó"

Así lo aseguró la cantante en el programa de Mirtha Legrand

Tini Stoessel estuvo este fin de semana presente en la mesa de Mirtha Legrand y en ese marco se refirió a la ruptura con su novio, el modelo español Pepe Barroso Silva.

“Nos separamos. Me encanta porque yo digo así y mis amigas me dicen ‘pero no tenés 50 como para decir que te separaste’”, contó con humor la joven cantante.

Y aclaró: “El amor no se acabó para nada, yo lo quiero con todo mi corazón. La distancia influyó muchísimo”.

Finalmente, Tini dejó abierta la posibilidad de una reconciliación: “Mi familia lo quiere muchísimo y yo a su familia. No se sabe qué va a pasar en el futuro, ahora estamos separados… ¡ahora cortamos! No estamos más juntos”.