Quisieron hacerle un novedoso cuento del tío a una vecina de Los Hornos

Sabían que su marido falleció hace poco tiempo y que por ello tenía un beneficio de ANSeS de $60.000

El hombre que tocó el timbre de su casa sabía todo: su nombre, los hijos que tenía, que enviudó recientemente e incluso hasta que estaba tramitando la pensión de su marido en el Instituto de Previsión Social (IPS), lo cual ya le generó cierta desconfianza a esta vecina de la zona céntrica de Los Hornos.

Y sus sospechas terminaron por confirmarse cuando el hombre, del otro lado de la puerta, le comunicaba que ANSeS le había concedido un beneficio por $60.000 por haber enviudado hace poco tiempo y que si le daba $300 iba al banco a buscarle los dos cheques por 30 mil pesos cada uno que estaban disponibles para ella.

Gabriela (no es su nombre verdadero) a es altura no tenía dudas: querían hacerle un cuento del tío, con una variante distinta a las conocidas hasta el momento.

"Me llamó la atención no que supiera mi nombre, pero sí que me dijera cuántos hijos tengo, que enviudé hace poco tiempo y que estamos tramitando la pensión de mi marido en el IPS", le contó a eldia.com.

Alertada con anterioridad por sus hijos de que no le abriera la puerta a nadie que fuera con cualquier argumento que implique darle dinero, Gabriela rechazó el ofrecimiento y tampoco accedió al pedido de dejarlo ingresar a la vivienda a este desconocido que describió como un hombre de unos 75 años.

"Siempre leo en el diario que hay casos de cuentos del tío, pero me llamó la atención que la temática y quiero poner en alerta para que otros vecinos no caigan en esta trampa", completó.