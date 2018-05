Para Goyco, el que mejor está para atajar en Rusia es Armani

Durante una extensa entrevista concedida a un diario capitalino, el ex arquero de la Selección, Sergio Goycochea opinó que "Hoy, Armani es el que mejor parado está y más ventajas tiene para atajar en el Mundial".

En esa misma línea Goyco analizó que "No me gusta decir que Armani es el que merece estar porque en este país decís que te gusta Armani y entonces no te gusta Romero".

El arquero que brillara e el Mundial ´90, sobre todo con su intervención decisiva en los penales, dijo también que "Hay cuatro para tres puestos. A Romero no lo vamos a analizar porque llega con la misma falta de continuidad que en 2014 y ya demostró sus condiciones en la Selección. Guzman no sabemos porque no juega en la Selección y a Caballero lo vimos jugar bien, tiene nivel y experiencia".

"Pero si hoy me preguntas, el que mayor ventaja tiene es Armani. Es el que mejor parado esta y el que más ventajas tiene", insistió Goycochea.