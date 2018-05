Que dijo Tevez por no estar en la lista de la Selección

Mucho se habló sobre las posibilidades de Carlos Tevez en la Selección cuando el jugador retornó en Boca luego de su frustrado paso por el fútbol chino.

Ahora, una vez conocida la lista de Sampaoli, había interés por conocer la palabra del Apache que no tuvo un buen semestre con Boca en lo que se refiere a su cometido individual.

"El Mundial lo voy a ver por televisión", tiró el ídolo xeneize quien además reconoció que su nivel actual no es como para que lo convoquen: "Cuando volví a Boca tenía ganas de poder estar en la Selección. Estaba bien físicamente e iba a hacer bien las cosas....Cuando me lesioné el gemelo, me dio cuenta de que la iba a tener difícil".

Tevez también dijo que "Ahora estoy pidiendo gritos que llegue el último partido para poder descansar. El cuerpo no me responde como quiero y estoy dolorido", confesó ante los periodistas.