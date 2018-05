Viaja en su auto con un muñeco para evitar que la asalten

| Publicado en Edición Impresa

“Hace un par de días que me robaron. Todo quedó atrás. Ahora tengo ventana nueva, antivandálico y polarizado”, contó Stefy Xipolitakis ayer en su cuenta de Twitter, dejando en el pasado el violento episodio que sufrió cuando tres hombres le rompieron el vidrio del auto para robarle la cartera. Así que, ahora, además de esas medidas, también sienta a un muñeco inflable a su lado, como protección. “No hay nadie que me ayude. Si yo no busco una solución, tengo miedo de salir a la calle. Entonces, me acompaña él, que todavía no tiene nombre”, contó.