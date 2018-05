¿Qué dijo Andújar sobre la convocatoria de arqueros?

Mariano Andújar, guardavalla de Estudiantes de La Plata, fue parte del seleccionado nacional en los mundiales de Sudáfrica y Brasil, se refirió a la lista que oficializó Jorge Sampaoli y destacó "los arqueros que están son muy buenos, el entrenador hizo muy bien en elegirlos como al resto del plantel".

"Siempre voy a pelear por estar en la Selección Argentina, siempre quise estar y quiero que le vaya bien. Mantuve las ilusiones hasta último momento pero no se dio, tengo amigos en el plantel y se lo que quieren a la Selección", admitió el arquero "albirrojo".

Más adelante, sostuvo que "después del Mundial se viene la Copa América y haré lo mío para estar ahí, siempre voy a pelear para que me consideren, ahora después no depende de uno, sino del gusto de cada técnico".

Posteriormente, el arquero opinó sobre el cotejo de Copa Libertadores del próximo jueves frente a Nacional de Montevideo, decisivo para Estudiantes en búsqueda de pasar a los octavos de final. "Tenemos que jugar con determinación, no hacer locuras y enfocarnos en los 90 minutos del partido. Hay que pensar en concretar un partido inteligente".

"Las expectativas tal vez eran más grandes de nuestra parte y en ese sentido tendremos que realizar una autocrítica tanto individual como colectiva. Tampoco me parece lógico que todo dependa de este partido. A nadie le gusta estar en situaciones incómodas", puntualizó el arquero.

Por último, Andújar manifestó: "no creo que la gente esté en contra nuestra, siempre nos apoyó a pesar de que en los últimos partidos las cosas no se nos dieron. Hoy todos pensamos lo mejor para Estudiantes en el partido del jueves, el futuro será después, cada mercado de pases es una historia. Yo acá estoy bien pero no se que puede pasar".