Copa Argentina: Arsenal, afuera con papelón

| Publicado en Edición Impresa

Cipolletti de Río Negro, del Torneo Federal A, avanzó ayer a los 16vos. de final de la Copa Argentina tras derrotar 3-2 en los penales a Arsenal, recientemente descendido al Nacional B, en un partido igualado sin tantos que se disputó en el Coloso Ruca Quimey de Cutral-Có, Neuquén.

En la tanda de definición, quienes convirtieron para el vencedor fueron Matias Sosa, Jonathan Morales y Enzo Romero mientras que lo hicieron para el perdedor Marcos Curado y Matias García.

Por su parte, Valente erró en Cipolletti mientras que Matías Alasia, arquero del conjunto rionegrino, fue la gran figura del encuentro al contener los envíos de Milo, Drocco y Ferreyra, quien con su yerro sentenció el resultado.

Esta es la síntesis de lo ocurrido:

Arsenal: Mauricio Aquino; Germán Ferreyra, Marcos Curado, Claudio Corvalán, Federico Milo; Gonzalo González, Alejo Antilef, David Drocco, Facundo Quintana; Diego Chaves y Sebastián Lomónaco. DT: Sergio Rondina.

Cipolletti: Matías Alasia; Jonatan Morales, Damián Jara, César Medina, Nelson Seguel; Matías Carrera, Gastón Valente, Juan Manuel Strak, Ezequiel Avila; Matías Sosa y Gustavo Del Prete. DT: Germán Alecha.

Cambios: ST: 18m. E. Morales por Carrera (C); 23m. R. Pollero por Quintana (A); 30m. E, Romero por Del Prete (C); 35m. M. García por Antilef (A), 37m. L. Necul por Chaves (A); 44m. N. Gómez por Strak (C).

Árbitro: Luis Álvarez.

Estadio: Ruca Quimey (Cutral-Có)