Fede Bal sobre la separación de Laurita: "No podemos estar juntos"

El actor se lamentó por la situación



Este martes Laurita Fernández confirmó que estaba separada de Fede Bal y negó que esta existiera posibilidad de reconciliación, lo cual causó gran conmoción en el mundo del espectáculo.

El actor mantuvo, en tanto, el silencio hasta hoy. En una comunicación telefónica con Intrusos expresó: "Nos separamos. Con Laura tuvimos una charla y sentimos que en este momento de la vida nuestros caminos no se cruzan. No podemos estar juntos. Y lo digo con todo el dolor del mundo y con el amor que sigo sintiendo por esa mujer".

Y agregó: "Hoy no estamos más juntos. No hay terceros en discordia. No estoy saliendo con Sol Pérez, es mi compañera de elenco (en Magnífica). No estoy saliendo con nadie. No hay nadie en el medio entre nosotros. Yo la amo con todo mi corazón, pero hoy la vida no nos cruza".

Antes de cortar, defendió a su ex novia: "Laura es una mujer que se portó siempre genial conmigo. Que digan que me clonó el teléfono es una locura. Eso no es así. Estoy pasando por una separación, me cuesta hablar y no quiero hablar... Laura es un amor de mujer y no hizo nada. Por primera vez me separo en buenos términos".