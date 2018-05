Los motivos de la bronca de Marcelo Gallardo

A Marcelo Gallardo no le cayó nada bien el empate de anoche con Colón en Santa Fe y así lo notar en sus declaraciones posteriores al partido que terminó sin goles.

"Da bronca no haber ganado; nuestras posibilidades para la Libertadores eran limitadas".

El Muñeco también recordó que "Teníamos que ganar los nueve puntos y ni eso nos podía asegurar una plaza", refiriéndose a la chance perdida para entrar a la Copa Libertadores.

El entrenador riverplatense se mostró molesto porque "En el primer tiempo hicimos los méritos para perderlo", como autocrítica a la labor del equipo en los 45 minutos iniciales.

Después reconoció que "En el complemento hicimos méritos como para ganarlo".

Finalmente Gallardo dijo que "Me voy con una sensación rara porque en el primer tiempo no jugamos bien y en el segundo tiempo sí lo hicimos mucho mejor. Dimos ventaja de 45 minutos y no pudimos hacer el gol. Repito, no podemos regalar unos 25 minutos donde el juego fue totalmente desfavorable para nosotros".