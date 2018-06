Vicky Xipolitakis, muy feliz, explicó que su marido "intuyó" el embarazo

La mediática habló del emocionante momento en la mesa de Mirtha Legrand



Vicly Xipolitakis estuvo presente en la mesa de Mirtha Legrand ayer por la noche y en ese marco habló de su flamante embarazo y cómo lo descubrió.

Según la mediática, fue su marido Javier Naselli quien se dio cuenta: "Me decía '¿me tenés que contar algo?'. Me lo preguntó toda esa semana y yo me reía, me causaba gracia. Le decía 'después hablamos'. Y seguía con lo mismo. ‘¿Tenés que contarme algo?' ¡Y no sabía qué contarle!".

La rubia explicó entonces cómo fue la confirmación: “Me hago el test, lo dejo. Sigo en el baño, ahí ya no hacía más nada. Me miraba en el espejo y en eso miro el test. ¡Y dio positivo! Empecé a llorar”.

Vicky confesó que inmediatamente luego del descubrimiento él dijo que "ya lo sabía" y ella le respondió "No, ¿cómo que lo sabías si yo me acabo de enterar?”.

Finalmente contó: "Dos días después fui al médico, me hizo una ecografía y no salió nada. 'No, otra vez no', pensé. Ahí él me dijo que me iba a hacer otra 'un poco más interna'. ¿Estoy dando demasiados detalles? Bueno, me hizo una ecografía que se vea todo, un poco más cerca. Me hice la otra y ahí apareció el corazón. Tac, tac, tac, tac. 'Ay, voy a ser mamá'".