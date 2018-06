Los Pumas cayeron ante Escocia en la despedida de Daniel Hourcade

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, fue derrotado hoy por su par de Escocia por 44-15 en la despedida del entrenador Daniel Hourcade, cerrando la temporada internacional de junio con un saldo de tres derrotas, dos de ellas frente a Gales.

El encuentro se disputó en el estadio Centenario de Resistencia, fue controlado por el árbitro francés Mathieu Raynal y el parcial fue abultado 36-3 para los escoceses.

El partido de hoy marcó el cierre del ciclo del entrenador tucumano Daniel Hourcade, quien presentó su renuncia tras la derrota sufrida con Gales 30-12, test jugado el sábado pasado en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe.

En el cotejo inicial de la ventana, Los Pumas cayeron frente a los Dragones Rojos por 23 a 10, en el estadio Bicentenario de San Juan.

El próximo compromiso de Los Pumas será frente a su par de Sudáfrica, el próximo sábado 18 de agosto, en la fecha inicial del torneo Rugby Championship, en el que también participan Nueva Zelanda y Australia.

En los próximo días la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby (UAR) designará al reemplazante de Hourcade.

El actual entrenador de Los Jaguares, Mario Ledesma, sería su reemplazante lo que lo alejaría de la franquicia que participa en el Super Rugby.

Los tantos de Los Pumas llegaron a través de dos tries de Tomás Lezana y Santiago González Iglesias, mientras que Nicolás Sánchez sumó un penal y una conversión.

Escocia marcó seis tries, marcados por George Horme (2), Blair Kinghorn, Stuart McInally, Magnus Bradbury en en el primer tiempo y Dougie Fife en el segundo. Y Pete Horme aportó cuatro conversiones y dos penales.

El seleccionado argentino regresará mañana a Buenos Aires y estos mismos jugadores comenzarán su preparación de cara al choque de Los Jaguares el próximo sábado ante los Stormers de Sudáfrica, encuentro correspondiente al Súper Rugby que aglutina a los clubes del hemisferio sur.

Los seleccionados de Argentina y Escocia se midieron en 20 oportunidades, con diez triunfos argentinos y la misma cantidad para el conjunto del "Trebol". El triunfo más abultado de Escocia frente a Los Pumas fue por 49-3, encuentro disputado el 10 de noviembre de 1990, en la ciudad de Edimburgo.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Argentina: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Orlando, Bautista Ezcurra y Sebastián Cancelliere; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Leonardo Senatore, Tomás Lezana y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán) y Javier Díaz. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Santiago Medrano, Tomás Lavanini, Marcos Kremer, Gonzalo Bertranou, Santiago González Iglesias y Juan Cruz Mallía.

Escocia: Stuart Hogg; Dougie Fife, Nick Grigg, Pete Horne y Blair Kinghorn; Adam Hastings y George Horne; David Denton, Fraser Brown y Magnus Bradbury; Grant Gilchrist y Tim Swinson; Simon Berghan, Stuart McInally (capitán) y Allan Dell. Entrenador: Gregor Townsend.

Ingresaron: George Turner, Jamie Bhatti, Zander Fagerson, Ben Toolis, Jamie Ritchie, Sam Hidalgo-Clyne, James Lang, Chris Harris.

Tantos en el primer tiempo: 1' try George Horme convertido por Pete Horme (E) , 7' try Kinghorn convertido por Pete Horme (E), 14' try McInally convertido por Pete Horme (E), 17' penal Sánchez (A) 20' try Bradbury convertido por Pete Horme (E) y 27' penal Pete Horme (E) y 38' try George Horme (E).

Tantos en el segundo tiempo: 10' try Lezana convertido por Sánchez (A), 13' try Fife (E), 18' try González Iglesias (A), 21' penal Pete Horme (E).

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia).

Estadio: Centenario (Resistencia).