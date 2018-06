Piden “acciones concretas” contra la obesidad infantil

| Publicado en Edición Impresa

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, pidió en la OMS “acciones concretas” para luchar contra el sobrepeso y la obesidad infantil y que esta problemática “sea priorizada como un tema urgente” si no se quiere “hipotecar el futuro de las próximas generaciones. “El crecimiento del sobrepeso y la obesidad infantil son de particular importancia no sólo a nivel global sino también para Latinoamérica y mi país”, sostuvo.