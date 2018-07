Extasis, cocaína y detenidos en una fiesta de música electrónica en 122, 64 y 65

Una fiesta de música electrónica desarrollada en un boliche de la zona conocida como La Franja terminó esta madrugada con la incautación de varias dosis de drogas y al menos siete personas detenidas, informaron fuentes oficiales

El evento tuvo lugar en un local bailable de 122 entre 64 y 65, donde se desarrolló un operativo policial de magnitud con intervención en conjunto de las secretarías de seguridad de Berisso y La Plata, las policías locales de ambas ciudades, la Delegación de Tráficos de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y la Jefatura Departamental platense.

Según voceros, los procedimientos fueron desplegados entre anoche y esta madrugada y concluyeron con la incautación de 15 pastillas de éxtasis, 7 envoltorios de marihuana, 70 gramos de cocaína en distintos envoltorios y la aprehensión de siete personas sospechadas de narcotráfico.

"La idea no era clausurar la fiesta si no realizar tareas preventivas en los accesos del mismo para evitar actividades ilícitas en torno a las dragas. No queremos que pase en la Región lo que suele ocurrir en las eventos de este tipo en otros lugares", aseguraron fuentes calificadas.