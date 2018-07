“Mataron” a Cirio en las redes y ella se lo tomó con humor

| Publicado en Edición Impresa

El paso de Jésica Cirio por “La peña de Morfi” provocó burlas y críticas en las redes por su apariencia. Ella, en su cuenta de Instagram, se descargó. “¡Les súper agradezco por haberse tomado el tiempo de buscarme un parecido, me hicieron reír mucho y desde ese humor y buena onda que tengo con todos los que me siguen aprovecho para decirles que cuando se sientan atacados por alguien simplemente se lo tomen con humor! Hay muchas personas que usan sus redes sociales para criticar y no se dan cuenta que podrían aprovecharlas para hacer cosas REALMENTE buenas”, dijo la modelo, y agregó: “Cuando sos tan feliz hay cosas que directamente no te afectan... ¡Yo elijo ser mejor persona, espero que ustedes también!”.