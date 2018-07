Zuckerberg defendió publicaciones en Facebook que niegan el Holocausto

Sus dichos causaron gran rechazo

Luego de la polémica por la filtración de datos personales, el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, volvió al centro de la polémica tras defender publicaciones de usuarios de la red social que niegan el Holocausto.

En una entrevista para el sitio web Recorde, el empresario, que es judío, afirmó: "No creo que nuestra plataforma deba restar importancia a estos usuarios, porque yo creo que hay cosas en las que diferentes personas se equivocan (…) no creo que se estén equivocando intencionalmente".

Consultado sobre si esas personas no estarían realizando un engaño al negar la tragedia, Zuckerberg dijo que Facebook no podía impugnar intenciones, y que era justo sacar a alguien de la red social sólo porque no guste lo que publique.

En esa línea, indicó que un contenido aunque pueda ser ofensivo no tiene necesariamente que ser eliminado por la compañía.

Cabe recordar que años atrás, Facebook se negó a borrar páginas antisemitas ya que consideraron que los usuarios pueden discutir todo tipo de ideas.