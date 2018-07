Menotti, polémico contra AFA: "Me dan ganas de agarrar un revolver y matarlos"

El ex entrenador de la Selección argentina, campeón en 1978, César Luis Menotti fue con los tapones de punta contra la AFA, tras conocer el anuncio de la instalacion de un predio en Marbella.

Creyendo que la Asociación del Fútbol Argentino había adquirido el complejo, el Flaco explotó de bronca y realizó declaraciones polémicas: "Me dieron ganas de matarlos".

Haciendo mención a la crisis que viven los clubes argentinos, el ex DT no toleró que se busque un predio en el exterior y no se invierta en las Juveniles de las instituciones locales: "Hoy cuando me levanté vi que la AFA había comprado un predio en Marbella, no lo podía creer".

Menotti criticó el predio de la AFA en Marbella: “Me da vergüenza, cuando lo vi me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlo”. pic.twitter.com/xsAWl9CU4N — Radio Mitre (@radiomitre) 18 de julio de 2018

Y agrega: "Hablé con un amigo de Rosario y me dijo que los clubes no tenían agua, que Central Córdoba estaba en manos de cuatro mafiosos, y estos compran para buscar a los Messi en Marbella. Yo dije: ¿Quién compró esta mansión? Porque dicen que los jugadores van a tener que entrenarse más allá que acá. Pero, ¿cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?".

"Gastaron una fortuna en un predio en Marbella. Entonces el entrenador puede armar una selección europea y los que están acá, que se jodan. No lo puedo creer. cuando vi eso ya me empecé a sentir mal, ya me dieron ganas de agarrar un revólver y matarlos", subrayó.

"Por qué no le dan la plata a la Divisiones Inferiores de Argetinos Jrs, Chacarita..., no comprar una mansión en Marbella. No se puede creer esto", sentenció.