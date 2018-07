La tevé cambia con los tiempos: amores gay y personajes trans copan el horario central

El fenómeno se viene cocinando a fuego lento hace algunos años, con historias como la de “Flozmín”, pero esta temporada es protagonista de las ficciones líderes de la pantalla chica

El tiempo cambia y la tevé también: si durante años el aire televisivo enfatizó en su horario familiar la importancia del amor heterosexual, ahora, en medio de una sociedad tomada por los debates sobre la diversidad sexual y una audiencia juvenil que se hace carne con esas luchas, los personajes gay se han multiplicado, abandonado el estereotipo al que eran sometidos (“la loca”) y encarnado valientes historias de amor.

Hace algunos años, un puñado nomás, este tipo de historias hubieran sido impensables para el prime time televisivo, horario en que las familias se reúnen frente al televisor. O, al menos, horario en que se reunían, en los días pre-Netflix: quizás, incluso, la inclusión de amores gay y personajes trans en las principales ficciones de los canales líderes del aire hayan estado motivadas por el deseo de atraer a audiencias jóvenes, de mente abierta y acostumbrados a historias de amor sin tanta etiqueta, a la pantalla; y acostumbrados también a historias como las que se muestran desde hace un lustro en las ficciones internacionales, que desafían los estereotipos de género.

El cambio, claro, es paulatino, pero hoy parece haberse ya instalado, teniendo en cuenta que la ficción líder del aire, “100 días para enamorarse” (Telefé), no solo puso en escena el conflicto de identidad del, ahora, hijo de Antonia (Nancy Dupláa), Juani, un chico trans interpretado por Maite Lanata que gracias a la Ley 26.743 conseguirá ser llamado Juan en su escuela.

La historia del personaje encarnado por Lanata sacudió a la televisión, por tratarse de una problemática nunca retratada en el prime time: Juani se faja los pechos, viste ropa holgada y oculta su pelo rubio bajo un gorro, mientras lucha con un cuerpo que le genera incomodidad y acoso de sus compañeros.

La gestión la realizó su madrina, Laura Contempomi (Carla Peterson), quien, quizás influenciada por el coraje de Juan para romper con lo establecido, y viviendo su propia exploración tras su separación, fue besada en una escena bien hot anoche por el personaje de Julieta Zylberberg. Tras tomarse cien días de distanciamiento de su marido de toda la vida, ¿se enamorará de una mujer?

DEL OTRO LADO

Mientras tanto, en el vecino canal, El Trece, la competencia no se queda atrás: en la tira juvenil “Simona”, que hoy trasladó su horario al prime time pero comenzó en las tardes de la señal del solcito, Blasnior causa furor: Junior (Renato Quattordio) vive una historia de amor clandestino con Blas (Gabriel Gallichio), amigo del galán protagonista, Gastón Soffritti, una historia que le hace cuestionar la relación con su novia. La ficción se propone no ponerle rótulos al vínculo entre los adolescentes: se infiere que ambos son bisexuales, pero la intención es no quedarse en las nomenclaturas sino en la visibilización, mientras, a la vez, se exploran vínculos amorosos no heterosexuales como historias de amor convencionales, de manera natural.

“Blasnior” tiene un fandom particularmente intenso en las redes sociales, donde se vuelve trending topic y se reproducen imágenes y videos del delicado romance que viven ambos protagonistas: un fenómeno similar al que se vivió el año pasado con “Flozmín”, otra historia de amor homosexual que irrumpió en el prime time y tomó por asalto a la audiencia joven. Esta historia de amor que vivieron Flor (Violeta Urtizberea) y Jazmín (Julieta Nair Calvo) en “Las Estrellas” resultaría icónica para la generación millenial y, a la vista de los resultados, terminó de abrir las compuertas para historias de amores diferentes y personajes de diversas orientaciones sexuales: detrás de ambas historias de amor estuvo Esteban del Campo, quien colaboró con los libros de “Las Estrellas” con Marta Betoldi y Santiago Guerty, y hace lo propio con los de Claudio Lacelli y Lily Ann Martin para “Simona”.

OTRAS HISTORIAS

Por supuesto, Flozmín, Blasnior y Juani no son pioneros sino el reflejo de un cambio que se viene cocinando a fuego lento hace años. Hace una década y media, El Puma Goity y Flor de la V, por ejemplo, vivieron el primer romance en pleno prime time entre un hombre heterosexual (Emilio Uriarte) y una mujer trans (Isabel “Laisa” Roldán): en clave de humor, “Los Roldán”, la ficción que vivió entre Telefé y Canal 9 sí fue pionera en retratar estas historias poco visibles en un momento donde el clima de época no era favorable como hoy.

Luego, llegaría las historias de Pedro (Benjamín Vicuña) y Guillermo (Julio Chávez) en “Farsantes”, en 2013. El impacto del romance fue tal que cuando el chileno abandonó la ficción, por pedido de las fanáticas, la producción lo convocó para que regresara a grabar el final. Telefé se sumaría a la tendencia un año más tarde, la historia de amor entre el polista de alta alcurnia (Segundo Arostegui, interpretado por Juan Minujín) y su petisero (interpretado por Juan Sorini).

Así, lentamente, se fue preparando el escenario para que en el horario central televisivo las ficciones nacionales desafíen estereotipos y visibilicen otras formas de ser y amar: por supuesto, no es que la tevé encabeza la revolución sino que, siempre atenta al pulso del público (más aún en este momento de crisis en el medio), refleja los cambios en la sociedad. Y que estos cambios hayan llegado al prime time de Telefé y El Trece no es un triunfo menor para la lucha por la diversidad.