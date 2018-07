Violencia en un boliche: le pegaron y el robaron hasta el auto

La víctima denunció que lo atacó un grupo de rugbiers

Un joven de 21 años denunció que este domingo por la madrugada resultó golpeado por un grupo de alrededor de diez rugbiers dentro y fuera de un boliche situado en Centenario y 508.

Según precisó, tras varias trompadas y patadas le robaron su celular y hasta su auto cuando intentaba huir de los agresores.

Asimismo, indicó que cuando logró escaparse y subirse a un taxi "los que me habían pegado estaban encima del auto, golpeando. El taxista sacó un arma y me dijo que me bajara o me mataba".

La extensa secuencia terminó con él regresando a su auto, que estaba en 508 casi 14, y otro grupo armado robándole el vehículo.

El joven, que es integrante del equipo de basquet de Gimnasia y Esgrima La Plata, realizó la denuncia de los hechos en la comisaria de Gonnet.