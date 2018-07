Un súper nene: con 8 años está a punto de entrar a la universidad

El protagonista de esta increíble historia se llama Laurent Simons, un nene de apenas 8 años que vive en Bélgica y ya a su corta edad entrará a la universidad tras haber recibido el diploma de la escuela secundaria.

Así es como luego del descanso veraniego, y merecido por cierto, el pequeño Laurent entrará a la facultad. El chico tiene un coeficiente intelectual de 145, algo que seguramente ayudó a que terminara sus estudios en tiempo récord, según explicaron sus padres a la radio belga RTBF. También dijeron que su materia preferida es matemáticas "porque es muy amplia, hay estadísticas, geometría, álgebra".

Su padre contó que Laurent tuvo algún problema al relacionarse con el resto de compañeros en su infancia, debido a que no le interesaban mucho los juguetes. Al mismo tiempo aseguró que la decisión de comenzar con su carrera universitaria no es una preocupación para la familia:"si decide mañana convertirse en carpintero, eso no sería un problema para nosotros, siempre y cuando sea feliz", afirmó.

En Bélgica los estudios de secundaria tardan unos 6 años en completarse. Simons lo consiguió en año y medio y ahora entrará a la universidad. Sin duda es un súper nene.