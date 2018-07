Manifestación frente a Coto

Los reclamos fueron sobre la avenida Yrigoyen y Colón para pedir alimentos para diferentes entidades barriales

Varias organizaciones se manifestaron en las puertas del supermercado Coto de Quilmes Centro luego para exigir una respuesta a una carta pidiendo alimentos para diferentes entidades barriales, que presentaron hace una semana.

Susy Paz, integrante de la CTA de los Trabajadores, también pidió respuestas a la Secretaría de Desarrollo Social. Ante la posibilidad de un corte de calle, efectivos policiales se apostaron en las inmediaciones. “Los comedores no nos dan abasto. No nos entregan los alimentos que corresponden. Pensé que no íbamos a llegar a este extremo”, dijo Susy Paz, integrante de la central obrera.



A su vez, la dirigente detalló que hace una semana le hicieron un petitorio a la empresa “sin extorsión”. Por otra parte, cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes: “Queremos que la secretaria dé la cara y le explique a los compañeros la situación”.



Y agregó: “Estamos esperando la leche, el azúcar y el chocolate de Desarrollo Social para las copas de leche y no llegó nada. El martes se estarían reuniendo para que nos puedan dar una tarjeta para arreglar las casas de los compañeros”.