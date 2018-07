"Sigue girando": los memes de Neymar simulando sacuden las redes

Tanto el cuerpo técnico de Brasil, como los dirigentes que están acompañando al equipo en Rusia, están buscando que Neymar no conteste a las acusaciones recibidas por simular infracciones durante los encuentros .

La polémica se desató luego del encuentro de octavos de final ante México, en donde lo trataron de “payaso” y “hombre de circo”.

Por su parte, las redes se encargaron de hacer lo suyo.

WATCH 🎥: The young footballers at #Palmerstown FC have been practising their skills a lot this week, but, it doesn't hurt to have a trick like 'The Neymar' up your sleeve every now and again! pic.twitter.com/GbhGC36Dmv