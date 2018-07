El Unicornio multicolor inflable que es furor y puede ser muy peligroso

Una nueva colchoneta con forma de unicornio y multicolor es furor en las playas de Inglaterra. Las redes sociales fueron el motor para que las ventas se disparen, sobre todo porque diferentes iconos de la cultura popular británica, desde los concursantes de "Love Island" -el reality más popular en el Reino Unido-, a los jugadores de la selección inglesa y hasta la mismísima Paris Hilton posaron felices con su "chiche" nuevo.

Pero no todo es color de rosa en esta moda. Las autoridades y los servicios de rescate marítimos salieron a pedir a la población que sólo utilicen este inflable en las piletas y no lo hagan en el mar .Piers Stanbury, director ejecutivo de la Agencia de Guardacostas del Reino Unido, explicó el por qué de la advertencia: "Las condiciones de la marea, el viento y cualquier cambio en el clima pueden llevarles más allá de las zonas de baño seguras", y agregó: "Por favor, no los uses. No los lleves a la orilla del mar. Los inflables solo deben emplearse en las piscinas, no en la costa. Allí pueden pasar rápidamente de resultar muy divertidos a ser potencialmente letales".

Las alarmas se encendieron luego de que los guardavidas hayan realizado, en apenas unas horas, 15 rescates en alta mar. Varias personas que se aventuraron en el océano, encaramados a su unicornio y que fueron incapaces de regresar a la orilla. El caso más extremo fue el de una mujer de avanzada edad que se alejó más de 400 metros de la costa y se adentró en "una de las rutas marítimas más concurridas del mundo, tanto de barcos de recreo como comerciales" y cuyo rescate tuvo que contar con la ayuda de un helicóptero.