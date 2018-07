Desesperación en Aeropuerto: por un corte de agua se van a bañar a la casa de sus familiares

Así lo afirmaron desde 12 y 607, donde denuncian que están "sin una gota de agua" desde el viernes

Horas de desesperación atravesaban vecinos de un amplio sector de Barrio Aeropuerto mientras eran castigados por un corte de agua que se prolongaba desde el viernes. Además, los usuarios aseguraron estar en medio de un clima de incertidumbre en torno a la normalización del servicio debido a la falta de respuesta por parte de la empresa ABSA.

Desde 12 entre 607 y 608 dieron cuenta que "estamos sin una gota de agua desde hace tres días", a la vez que consignaron que "llamamos a ABSA todos los días y no nos dieron respuesta, no tienen información". "No tienen verguenza, te aumentan el 40 % como si nada. Es lamentable lo que pasa y todavía ponen el slogan 'ABSA cambia para vo'. Se burlan de la gente" sentenciraon usuarios.

Respecto del nuevo cese del suministro, recordaron que "pasamos el verano sin presión, muchos días sin agua, pese a los multiples reclamos".

En tanto, desde 12 y 608 los vecinos comunicaron que por el faltante "ya no tenemos ni una gota de agua en el tanque, cero reserva", y que a raíz de esta dramática situación "tenemos que ir a bañarnos a la casa de nuestros parientes".

"Esto es una indignación total, yo pago casi 600 pesos por mes por este servicio y no tengo una sola gota de agua", manifestó Alejandra.