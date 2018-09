Si esto no es amor... Un platense busca a su perrita extraviada y ofrece su camioneta como recompensa

La mascota se llama Lola y se extravió en la zona de 185 y 80, en Los Hornos. El gesto de su dueño de desprenderse de un vehículo para recuperar a la perrita acaparó la atención en las redes sociales

Juan Ciarmela vive en Los Hornos y desde hace poco más de un mes y medio viene llevando adelante una singular campaña para encontrar a su perrita extraviada. Se trata de un caso que cobró enorme repercusión en todo el país a través de las redes sociales, a partir de que este vecino platense decidió entregar su camioneta a modo de recompensa a quien encuentre a su mascota.

En diálogo con este medio Juan contó que la mascota responde al nombre de "Lola" y que se extravió el pasado 16 de agosto a la noche. La desaparición no deja de llamarle la atención debido a que vive en un lote ubicado en una zona rural, rodeado de plantaciones e invernáculos, por donde casi no pasan autos ni personas. "Lola siempre daba una vueltita y volvía a los diez minutos, pero esa noche no volvió", relató. "¿Se la han llevado? No sé", se preguntó Juan respecto de lo que pudo haber pasado con la mascota.

En cuanto a las características de "Lola" -para quienes puedan aportar datos- dijo que "es una perrita cruza, con rasgos de labrador, pelaje negro y pelitos blanco en el pecho y la pancita. Tiene un colmillo de arriba partido. Es muy buena, Muy dócil. Y está castrada. Tiene aproximadamente cinco años".

Con tal de reencontrarse con su compañera, Juan ofrece a cambio su camioneta: "Regalo camioneta a quien traiga a Lola", publicó en su cuenta de Facebook. El dato, por supuesto, llamó la atención de los internautas y la búsqueda se hizo viral en todo el país. Los mensajes de apoyo se reproducen a raudales y enternece a muchos el gesto de desprenderse de un bien material para recuperar a la perrita.

El rodado en cuestión es una camioneta Peugeot 404 del año 1973. Según contó, "si bien le falta algún respuesto que estoy esperando , está muy bien cuidada". No sabe con exactitud su valor económico, aunque en algunos sitios de internet se venden por más de 50 mil pesos.

Más allá de las fuertes repercusiones en las redes sociales, Juan no deja de salir a la calle para seguir con la búsqueda de "Lola". "Di vueltas por la zona, en camioneta, en bicicleta y caminando pero no tuve novedades", contó. Cuando puede sigue yendo con su la camioneta a la intersección de 66 y 185, donde reparte folletos para que los vecinos puedan ayudarlo a encontrarla.