“No me reconcilié con Jorge”: More y su padre no aflojan

| Publicado en Edición Impresa

En una entrevista con un semanario nacional, More Rial contó cómo se enteró que estaba en la dulce espera, y se refirió a la situación familiar, delicada, que atraviesa con su padre y con su hermana, con quienes no se habla.

“Después de festejar el cumpleaños de Facundo (9 de agosto), empecé a sentirme mal. Había tomado un poco de alcohol y la resaca me duró varios días. Entonces llamé al médico y me preguntó si era posible que estuviera embarazada. Como seguía molesta, me hice un Evatest y enseguida me dio positivo. En ese momento no lo podía creer”, contó la joven aspirante a cantante, y aunque reconoció que ser padres no era un plan inmediato en sus precoces vidas, están muy a gusto con la novedad: “La noticia nos sorprendió. Pero desde el momento que nos enteramos amamos a este bebé y estamos felices de que llegue a nuestras vidas”.

Sobre cómo tomaron la noticia su padre y su hermana Rocío, aseguró que “no me reconcilié con Jorge, ni con ninguno de ellos. Es una historia larga y cada uno sabe lo que hace”. Y habló también de las mujeres de su padre. “Yo nunca estuve peleada con Mariana (Loly). Jorge se separó de ella por culpa de Rocío. Con la única que me llevé mal fue con la colorada (Agustina Kämpfer), y con Romina (Pereiro), su actual novia, no tengo vínculo”, manifestó.