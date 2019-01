La Unión Europea habilitó a Argentina a ingresar biocombustible

La Unión Europea (UE) decidió no imponer sanciones al biodiésel argentino por supuesto dumping tras alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno argentino y dicha organización, y aprobó el ingreso del biocombustible en "determinados volúmenes y precios".

"Es un acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y la UE que nosotros celebramos, ya que consideramos que éste es razonable y trae un beneficio para todas las partes", dijo a Télam el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta.

Aunque no trascendieron los términos del acuerdo, Zubizarreta explicó que si bien "existe un arancel (6,5%), lo que este acuerdo hace es aceptar que a la Argentina no le apliquen las sanciones siempre y cuando se mantenga dentro del acuerdo alcanzado".

Este acuerdo radica en "no vender por debajo de determinado nivel de precios y con limitaciones en el volumen".

"Es un acuerdo razonable e importante, más si se tiene en cuenta la importante cosecha de soja que se estima que vamos a tener, por lo que tener este mercado abierto para el biodiésel se vuelve necesario", agregó Zubizarreta, que destacó el trabajo de la Cancillería argentina y sostuvo que "se logró evitar una barrera muy injusta y que nos hubiese perjudicado".

En septiembre del año pasado, ante la presión de los productores, la Comisión Europea (CE) decidió iniciar una investigación sobre supuestos subsidios a la industria exportadora argentina, para reimponer a la importación de biodiésel aranceles que irían del 25% al 33,4%.

Según la Secretaría de Agroindustria de la Nación, se exportaron hasta agosto de 2018 poco más de un millón de toneladas hacia Países Bajos, Malta y Bélgica, los únicos países importadores de la Unión Europea (UE) por casi US$ 700 millones.

En tanto, entre septiembre y noviembre (último mes del que se tienen datos oficiales) los envíos se redujeron a 190.000 toneladas por casi US$ 130 millones, siendo el único país comprador los Países Bajos.