Insólita y llamativa intervención de una estatua en el Parque Saavedra

La estatua "La Ganadería (Zeus y Europa)" que erigió en el Parque Saavedra el reconocido plástico francés Raymon Rivoire, allá por 1914, fue objeto de una curiosa intervención que causó sorpresa y curiosidad entre los vecinos.

Se trata de una escultura a la que le cercenaron la cabeza hace por los menos 20 años, según estiman en el barrio. Para sorpresa, esta mañana quienes salieron a caminar por el Parque advirtieron que esta magnífica obra centenaria presentaba un rostro nuevo.

No obstante, esta pieza que fue divisada hoy, pero que no se sabe si fue agregada en las últimas horas o en los últimos días, no tiene relación con la estatua original, sino que más bien se corresponde con el rostro de un hombre nativo del norte de nuestro país, de hecho hasta tiene el típico chullo o gorro coya característico de esa región.

"No sabemos si fue un artista platense o no", refirió Carlos, el vecino que dio cuenta de la intervención.

A pocos metros, comentó Carlos, hay otra estatua "herida" desde hace muchos años", y añadió que "así como lucen estas obras, podemos encontrar varias en otros puntos de la Ciudad y en iguales condiciones de abandono".