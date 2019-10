Encuentro de Mujeres: proponen que haya cupo femenino en los poderes Ejecutivo y Judicial

El rol de la mujer en el mundo de la política y la necesidad de que el cupo femenino se respete no solo en las listas legislativas sino en los poderes Ejecutivo y Judicial fueron los ejes centrales de uno de los talleres que se realizó durante la segunda jornada del 34 Encuentro Nacional de Mujeres que se lleva adelante en la capital bonaerense.



En el taller Mujer, Poder y Política, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se debatieron cuestiones relacionadas con los partidos políticos, las organizaciones sindicales y barriales, y las estructuras gubernamentales.



Así, unas 200 participantes reclamaron más lugares en las estructuras de poder, que se adopten políticas públicas con perspectiva de género, la creación de escuelas y espacios formación para pensar la política en clave feminista, y reforzar el lugar de la política para cambiar la matriz económica masculinizada.



"¿Cuántas unidades básicas son dirigidas por mujeres?", "¿cómo romper el verticalismo en los espacios de poder para no reproducir el esquema patriarcal?", "¿cómo acceder a espacios de decisión y dejar de ser solo los brazos ejecutores?", "¿se puede ser sorora con mujeres de derecha o fascistas?" y "¿de qué manera se puede ejercer el poder cortando con la lógica machista de la imposición y fuerza, para reemplazarlos por la persuasión?", fueron algunas de las preguntas que surgieron entre las asistentes.



"No sólo necesitamos la paridad en los tres poderes, sino que es imperioso que las mujeres feministas encabecemos las listas y ocupemos cargos de relevancia en los gobiernos. Tenemos que exigir al Estado que nos permitan ejercer nuestros derechos políticos", expuso Mariana, militante del Movimiento Evita de la Ciudad de Buenos Aires.



Ofelia Fernández, candidata a legisladora porteña, aseveró que "el feminismo es totalmente incompatible con el modelo macrista, porque las mujeres hoy son las primeras en ser hambreadas porque el Estado se ausentó, recortó en salud, en educación y nos abandonó".



Pidió "ganarle a Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre" pero analizó que el movimiento feminista "tiene que permanecer siendo opositor en el sentido de seguir construyendo debates que nos den fuerzas".



Por otro lado, rechazó que se pretenda "inhabilitar" a las militantes políticas "diciendo que somos novias de" y afirmó que las mujeres "podemos ganar disputas, argumentar, fortalecer la intervención política, discutir y darle valor a esta tarea".



Luego, Florencia, una estudiante porteña y militante de la organización barrial El Furgón, pidió "dar un salto del territorio a las mesas de decisiones y a los ministerios".



Marta, de Jujuy, evaluó que "las mujeres militantes atravesamos espacios masculinizados", por lo que requirió construir "poder femenino" y dijo que "la responsabilidad con las pibas jóvenes es crear espacios políticos no viciados por las viejas prácticas y los 'machirulos'".



Sofia, de La Plata, solicitó que "las mujeres de los barrios lleguen a la política para ser parte de las decisiones"; y Mariana, del Partido Socialista de Santa Fe pidió "no romantizar el feminismo y ser conscientes de que muchas llegan a la función pública y se olvidan de la cuestión de género" por lo que propuso "dar la lucha hacia adentro de cada partido".



En tanto, la concejala platense del Frente Renovador Virginia Rodríguez subrayó que "el poder popular de las mujeres militantes del territorio es fundamental porque una tiene que tener los pies en la tierra" y añadió que "el poder barrial es muy importante, es las raíz de cualquier estructura política y paritaria".



Por último, Jemima, una militante de La Cámpora de Avellaneda, reflexionó que "cuando las mujeres y disidencias llegamos a espacios de poder y vemos a las mujeres como competencias, reproducimos conductas machistas que no favorecen a la lucha".



En el taller también se destacó la creación de la Red de Concejalas creada desde la Federación Argentina de Municipios para impulsar ordenanzas y llevar políticas públicas colectivamente a los distritos y se puso de relieve la necesidad de que los hombres "dejen de hablar de la realidad de las mujeres y disidencias" en los partidos políticos y gremios.