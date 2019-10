"No sea un tonto!”, le dijo Trump al presidente de Turquía y luego lo amenazó

En las últimas horas se conoció el contenido de una carta oficial del presidente de Estados Unidos, dirigida a su par de Turquía Recep Tayyip Erdogan, en la que además de tratarlo de tonto, dejó planteada una amenaza al mandatario euroasiático para que cese la avanzada militar en Siria y llegue a un acuerdo cuanto antes con el líder de los kurdos.

“No sea un tipo duro, no sea un tonto“, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una carta oficial fechada el 9 de octubre, cuyo contenido fue revelado este miércoles.

Querido presidente: ¡Hagamos un buen trato! Usted no quiere ser responsable de masacrar a miles de civiles y yo no quiero ser responsable de destruir la economía de Turquía, y lo haré. Ya le he dado una pequeña muestra con respecto al pastor Brunson”, sostiene Trump en su primer párrafo. Andrew Brunson es un reverendo protestante estadounidense que pasó 24 meses años preso en ese país bajo la sospecha de haber participado en el plan de golpe de Estado contra Erdogan y al que la justicia turca liberó en octubre del año pasado.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt