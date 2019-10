Estaciones de servicio exigen chaleco y casco para cargar combustible

Comenzaron a implementar el requisito tras la reglamentación de la ley aprobada en la legislatura bonaerense

Un sector de las estaciones de servicio de la Ciudad endurecieron las condiciones para el expendio de combustibles a los motociclistas. En ese sentido, para cargarle el tanque, los empleados exigen que los conductores tengan casco y chaleco reflectante con los datos de la patente del vehículo.



Cabe recordar que recientemente se reglamentó la ley 15.143, y las empresas colocaron carteles en los surtidores en los que expresamente indican que sólo expenderán combustibles a quienes portan los elementos exigidos.



En el texto de la reglamentación se detalla que “queda prohibido el suministro de combustible para ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos, cuando su conductor y acompañante no lleven consigo el casco reglamentario y el chaleco reflectante pertinente estipulado”.



La normativa agrega que “las estaciones de servicio y expendedoras de combustible deberán colocar en los surtidores y otros lugares visibles carteles con la leyenda “Protegemos tu vida: sin casco ni chaleco no hay combustible”, citando la ley antes mencionada.



En una de las expendedoras del centro de la Ciudad explicaron que “desde hace un par de semanas se dio a conocer la reglamentación de la ley de casco y chaleco y en las estaciones de esta marca se cumple con lo que marca la norma”.



Cabe indicar que la propuesta de los cascos y chalecos con los datos de la patente del rodado contó con la oposición de distintas agrupaciones de motociclistas que explican: “¿en qué lugar del mundo un ladrón circula para cometer sus delitos con su propio vehículo? Al menos aquí en Argentina no son tan legales los ladrones”.