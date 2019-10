Las relaciones “abiertas” en aumento: ¿De qué se trata?

Según una encuesta realizada en América Latina, las parejas se vuelcan cada vez más a un “contrato íntimo” que les permite tener relaciones sexuales con otra persona

Últimamente, en el terreno de las relaciones sentimentales pareciera que las reglas son escritas y aplicadas por las personas involucradas en ella.

La fidelidad, honestidad, sinceridad y transparencia pueden ser valores fundamentales en lo que refiere a un vínculo con un otro. Pero, en el plano sexual corren otros códigos.

Eso, al menos, es lo que reflejó el estudio que dio a conocer la app de citas Second Love, que pronosticó el fin de la monogamia. Según la encuesta “privada y anónima” que se le realizó a más de 10.000 personas de entre 30 y 69 años en toda América Latina, aumentó la tendencia a relaciones “abiertas”.

El 40% de los usuarios consultados respondió que tiene esta especie de acuerdo íntimo con su pareja. Según la observación de esta aplicación (que es catalogada por muchos como una plataforma para “infieles”) esta nueva tendencia también desplazará al poliamor (que a grandes rasgos significa que se mantienen relaciones amorosas y/o sexuales, de manera simultánea con varias personas, pero con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados) porque en una relación abierta se produce exclusivamente un “affair consensuado” y no deja cabida a la infidelidad porque no existen sentimientos involucrados.

Entonces -retomando- cuatro de cada 10 usuarios de Second Love acuerdan con tener una “relación abierta” e incluso, en varios casos, ambas partes de la pareja confirmaron que utilizan el portal para buscar una aventura por separado.

Según los datos aportados y acorde a la era en la que vivimos, Internet es el principal lugar de encuentro para las personas que desean tener relaciones extra matrimoniales. Más del 75% de los hombres y mujeres consultados lo señalaron como la mejor manera de “contactarse” con un otro.

El 58% es el porcentaje que arrojaron los dating sites y las apps de citas como los espacios pertinentes para buscar a otra persona con la cual llevar a la práctica este concepto. Las redes sociales “convencionales” (llámese Facebook, Instagram y Twitter) quedaron atrás, con un 42%.

A su vez, un 80% de las personas que participaron de esta encuesta, aseveraron que el amante “tiene más herramientas para seducir y complacer” que su pareja actual. Mientras que el 78% de los usuarios confesaron que “nunca” pudieron poner en práctica sus fantasías sexuales con su pareja estable. ¿Falta de comunicación? ¿Falta de sinceridad? ¿Miedo a la reacción? Los motivos quedarán para una próxima investigación, ya que en esta no se revelaron.

INCREMENTO

“Observamos que cada vez más usuarios practican este nuevo concepto en sus relaciones y que se convertía en un patrón. En Second Love Europa hace 10 años atrás no se observaban parejas con una relación abierta, eran solo personas que buscaban tener una aventura. Pero este cambio se dio y hoy se encuentran en el sitio parejas que participan por separado”, fue lo que destacó Matías Lamouret, el vocero de Second Love en América Latina, en un comunicado de la empresa.

En el día a día, por el contacto con familiares, amigos o con solo ver la televisión o apretar la pantalla del celular, podemos vislumbrar que crecen los adeptos en establecer esta suerte de “contrato íntimo” en el que puede existir un(os) permitido(s). La propia encuesta reveló que la mayoría de las personas que aceptan este pacto, lo hace por un período corto de tiempo y entre sus “reglas de oro” está el no vincularse de manera sentimental con los de afuera.

Algunos dicen que resulta cada día más difícil mantener “la exclusiva” con tanta oferta en el mercado. Por eso, este tipo de estudio pretende probar que pese a todos los estigmas culturales en torno a la poligamia, una relación abierta puede ser un poco más “saludable” que la monogamia. Entre los “beneficios” se menciona el incremento de la confianza mutua. Una de las especialistas que habló al respecto fue la sexóloga y terapeuta Tammy Nelson, autora del libro “La nueva monogamia” (“The new monogamy; Redefining your relationship after infidelity”, 2013). La profesional explicó que “hoy en día la monogamia no es necesariamente sinónimo de matrimonio”.

En el mismo terreno, agregó: “Lo que se puede aceptar en una relación o con quién duerme cada uno es algo que se negocia entre las parejas. Y cada vez más surgen nuevas formas, que incluye otras parejas sexuales, amigos con ciertos derechos, y una amplitud de fronteras alrededor de la fidelidad sexual. Estamos viendo una nueva ola de transparencia y negociación en los matrimonios de hoy. Lo que no necesariamente significa menos compromiso con la relación. Lo que hace que estos matrimonios funcionen es el acuerdo al que han llegado, la honestidad. La verdad es universal”.

Lo importante, al fin y al cabo, es que todos los participantes del vínculo (sean la cantidad que sean) sepan cuáles son las reglas de juego.