“Me preocupa que el 28 de octubre Macri se enoje y vuelva a hacer un disparate”

El exjefe de Gabinete dijo que “nos dejan tierra arrasada; sé lo que me espera” pero “no me voy a quejar de la herencia”

“Me preocupa que el 28 de octubre Mauricio Macri se enoje y vuelva a hacer un disparate como lo que hizo después de las PASO”, disparó ayer el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, a solo una semana de las elecciones.

Durante una entrevista radial, Fernández insistió con sus críticas al Presidente. “Nos dejan tierra arrasada, sé lo que me espera. Pero va a ser más fácil que ahora porque van a cambiar las prioridades. No me voy a quejar de la herencia”, dijo.

Y agregó: “Nos esperan tiempos difíciles”.

Fernández expresó además que el Presidente “inauguró un sistema de encarcelamiento a opositores como nunca se vio en la Argentina”. Y expresó: “Tenemos que acostumbrarnos a que la Justicia actúe con libertad. Hacer justicia es muy serio”.

“La condena mediática es muy grave y espero que tomemos conciencia de lo dañino que es. La Justicia tiene que actuar. Y actuar sin pedir permiso. Hoy los jueces están esperando el llamado de... para ver cómo actuar”, dijo.

Antes del segundo debate presidencial, Fernández criticó los discursos de Macri en la gira del “Sí, se puede”. “Yo la otra vez lo escuchaba decir que defiende las libertades. ¿Qué libertades? Si inauguró un sistema de encarcelamiento de opositores como nunca se vio en la Argentina”, aseguró.

Y dijo: “Macri ha vulnerado leyes permanentemente. Removió toda una cámara federal y estableció un sistema para cambiar jueces sin la intervención del Senado”.

“Yo tengo jueces que fueron alumnos, compañeros de cátedra y amigos. Jamás me junto con ellos para hablar de una causa. Y eso que no soy el presidente. No lo hago porque eso no corresponde”, afirmó el candidato del peronismo.

El exjefe de gabinete consideró que “la Argentina tiene un tercio [de la población] muy enojada con el peronismo que cada tanto constituye una mayoría y nos pone un Macri como presidente, que nos hace creer que el problema es nuestro”.

Y con respecto a la concentración que encabezó Mauricio Macri ayer, en el Obelisco, señaló: “Me parece bien que Macri marche con los suyos. El problema es que aquella gente que va a la plaza después llega a su casa tiene la heladera vacía”.

“Macri no tiene ni idea lo que pasa en su gobierno”

Y le pidió al Presidente “que se mire al espejo y que se enoje con él mismo”, en una entrevista a Radio 10.

“Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. No hablo más con él porque me cansé de que mienta y diga que las cosas las acordaba conmigo”, dijo Fernández .

“Seguramente seguirá mintiendo, está en su naturaleza. Esta semana se la pasó mintiendo, debe ser que no encuentra otro camino”, dijo, y agregó: “le debe haber ido muy mal para ocuparse de mi dedo índice, que no es un gesto de agresividad ni prepotencia”.

“Necesitaría muchos dedos índices para marcar las malas políticas que llevó adelante”, agregó.

Y expresó que Macri “habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40%, y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%.” “Todo es mentira”, remarcó.

“Tenemos que prestarle atención a los que están en situación de pobreza, a los jubilados, los que se han quedado sin trabajo. Tenemos que prestarle atención a los que están en situación de pobreza, a los jubilados, los que se han quedado sin trabajo”, aseguró.

Y añadió: “El problema del hambre no es de Alberto Fernández o de Macri, es de todos los argentinos”.

Con diplomático mexicano

Alberto Fernández recibió ayer, en sus oficinas de San Telmo, al subsecretario para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes Zúñiga. Durante el encuentro, Fernández le transmitió al diplomático mexicano su deseo de visitar ese país y entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.