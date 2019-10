Habló el abogado del colegio en el que apuntaron a un profesor: "Según los chicos fue una broma"

El episodio se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales, a través de las cuales se viralizó el video que registró la situación

Rafael Matozzo, representante legal del Colegio Emáus de El Palomar, el establecimiento en el que se grabó un video que muestra a adolescentes apuntando con un arma a un profesor, se refirió al episodio que en las últimas horas se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes y explicó qué medidas se tomaron para abordar esta situación.

Al respecto señaló que "esto sucedió en la última semana previa a las vacaciones de invierno" y que "el Colegio se enteró a la vuelta del receso" por la viralización del clip. En ese marco señaló que "se llevó a cabo todo el protocolo de actuación de acuerdo a las normas que tenemos en la provincia de Buenos Aires".

Al referirse a la situación del docente, Matozzo indicó que "pudimos hablar con el profesor que, en un primer momento, no quería ver el video. Después lo convencimos para que lo viera y cuando vio el video realmente quedó bastante afectado".

Al ser consultado por la posibilidad de que el elemento con que apuntaron al docente se trate efectivamente de un arma de fuego, el abogado señaló que "de acuerdo a los elementos que tenemos y al reconocimiento del chico que trajo el elemento usado en el video, tenemos claro que se trata de un arma de juguete".

Luego sostuvo que si bien no vieron el elemento que fue aportado por los padres de los chicos que intervinieron en este hecho, basan sus presunciones en la palabra de los padres y del adolescente que llevó la presunta pistola al aula.

"De acuerdo al expediente nuestro y el reconocimiento de los chicos, nosotros tenemos que el elemento, arma no arma, juguete no juguete, no lo vimos en realidad. El chico que lo trajo y los padres reconocieron que el elemento que tenían era un arma de juguete. Pero es probable que el chico haya traído el elemento que no sabemos si era o no era ése".

Con respecto a las medidas que se tomaron, Matozzo indicó que "según los chicos fue una broma y no midieron las consecuencias" y opinó que "son chicos chicos pero no tanto porque seguramente el domingo fueron a votar. Hay que asumir responsabilidades".

"Las nuevas tecnologías hacen que haya que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Son situaciones donde la tecnología pone a prueba todo el mundo y sucede en un montón de cosas que lamentablemente" sostuvo.