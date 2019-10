Ahora, Alfaro quiere continuar como entrenador de Boca y las críticas no se hicieron esperar

El actual técnico habría dado marcha atrás en su decisión de abandonar el barco a fin de año. Los reproches a la orden del día

El Mundo Boca sigue convulsionado después de quedar eliminado de la Cola Libertadores, en manos de River. Tal es así que luego de aquel encuentro, el entrenador Gustavo Alfaro anticipó que dejará el plantel en diciembre, cuando la Superliga entre en receso.

Tras aquel anuncio, el director deportivo Nicolás Burdisso, visiblemente molesto por lo que dijo el entrenador, viene manteniendo una serie de charlas tendientes a convencer al propio Alfaro para que cambie su postura.

En el entorno del técnico se dijo en varias ocasiones que la “decisión estaba tomada” y que sería muy complicado que Alfaro de marcha atrás.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que el ex técnico de Huracán, Arsenal y Gimnasia se “arrepintió” de lo que dijo después del Superclásico y ahora quiere seguir comandando el plantel profesional.

De todos modos, la decisión final la tendrá el presidente que se imponga en las próximas elecciones, previstas para el 8 de diciembre.

Sin embargo, este cambio de parecer generó una cataratas de críticas en las redes sociales, no solo de los hinchas, sino también de varios ex futbolistas.

Uno de los ex jugadores autorizados a decir lo que piensa es Raúl Cascini, quien manifestó que “después de lo que pasó en la conferencia de prensa, Alfaro no debería seguir. No a fin de año, ahora. Yo no lo dejaría seguir ahora para estos partidos. Y menos si tengo pesando que no siga a fin de año. Si yo no te quiero, afuera”, explicó el ex volante en el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports.

El ex arquero Oscar Córdoba también opinó: “Boca tiene una sola jugada: atacar por derecha, una falta y tirar el centro”, en alusión cómo juega el Boca de Alfaro.

Con relación al posible sustituto de Gustavo Alfaro, después de diciembre, apareció un nombre muy ligado a la vida de Boca: Martín Palermo. El máximo goleador de la historia del xeneize enfatizó que “pueden suceder tantas cosas. Faltan elecciones, y el mundo Boca está muy revuelto. Hoy por hoy mi enfoque es Pachuca”.