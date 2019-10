Un argentino estará a la cabeza de la Organización Internacional de Energía Atómica

El argentino Rafael Grossi fue elegido este martes como director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), que tiene entre sus principales actividades el control de las actividades nucleares de Irán, informó el embajador francés ante la ONU en Viena.

"Con Rafael Grossi que obtuvo una mayoría calificada del consejo de gobernadores, la OIEA dio un paso decisivo en la elección de su director general", escribió el diplomático Xavier Sticker en su cuenta en Twitter.

With @rafaelmgrossi securing a qualified majority in the board of governors, #IAEA has taken a decisive step towards electing its DG. Congratulations & warmest wishes from 🇫🇷 to Amb Grossi, whose strong experience & leadership will bring so much to the Agency & all Member States.