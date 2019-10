Calamaro pidió disculpas por ofrecer un concierto "horrible" en Bolivia

Andrés Calamaro se disculpó públicamente luego de la actuación ofrecida anoche en la ciudad boliviana de Cochabamba, que consideró “una pesadilla” y tras la que aseguró sentirse como "caballo viejo y cansado" y admitir que está al "límite" para cantar.

“Perdona Cochabamba, estuve horrible. Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, no podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana. Me asumo con 'lo peor de los buenos artistas', resumir”, comienza su descargo publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Calamaro opinó que el show fue “una pesadilla”, remarcó que no tiene “excusas” y enumeró: “Ni la altura es excusa, ni los horribles teléfonos en alto, ni el escenario”, para finalmente asumir y comparar: “mía es la responsabilidad. Tampoco va a ser siempre bonito e inspirado como en Sevilla ni eficacia como en Valencia”.

En la misma línea el músico, de 58 años, confesó sentirse como “caballo viejo y cansado” y expresó: “Dudo que pueda cumplir con mis responsabilidades que no son pocas; estar a la altura de las expectativas así sean escasas o demasiadas. Son muchos años cantando y están todos en los pulmones y en la garganta”.

Además de poner en duda el cumplimiento de los compromisos que lo “esperan este año y el próximo”, el músico que mañana actuará en el municipio boliviano de Santa Cruz, dijo que sobre el escenario se identifica con el “toro y el torero” y sostuvo que no tiene “excusas ni a quien echar culpas” y que “tampoco basta con la voluntad y la buena disposición”.