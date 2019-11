Se esperan nuevos aumentos en las naftas tras el descongelamiento de los precios

El Gobierno nacional no prorrogará el plazo de 90 días dispuesto para el congelamiento de los precios del crudo y de los combustibles que fijó tras las elecciones primarias, y las petroleras esperan aplicar esta semana los primeros incrementos para reducir el atraso estimado entre un 15 y un 20 por ciento.



El congelamiento, entonces, vence mañana. Y si bien las empresas no confirmaron si los aplicarán desde la misma jornada ni tampoco los montos, en el sector dan por descontado que serían “progresivos” y de aplicación inminente en la Región.



Fuentes del Gobierno señalaron que la medida de emergencia del sector hidrocarburos cumplió su objetivo de contener una escalada de precios aún mayor a la registrada en la economía desde el 12 de agosto, por lo cual se aseguró que no habrá una prórroga de la medida y que las petroleras ya están liberadas de fijar su política comercial.



“Ahora, las compañías distribuidoras tendrán la libre disponibilidad de precios y desde las entidad de estacioneros prevén que habrá un ajuste similar en los próximos días”, señalaron desde la Federación de Expendedores de Combustibles (FEC).



“La idea es hacer aumentos progresivos hasta que la nafta cueste un dólar, el precio estuvo muy retenido, pero lamentablemente desde hace meses en muchos ámbitos ya se aplicaron aumentos como si tuviera ese valor”, afirmó Julio Alonso, presidente de la FEC.



Además aseguró que no se cerraron estaciones de servicio en la Región, aunque aclaró que si se resintió la contratación de empleados. “Los empleados que por distintas razones se jubilan o cambian de empleo ya no se los reemplaza”, apuntó el dirigente.



Por su parte, voceros de las tres principales petroleras que dominan el segmento minorista de combustibles coincidieron en señalar que el atraso de precios producto del congelamiento no se podrá recuperar inmediatamente, sino que se buscará alcanzar paulatinamente y en lo posible acercarse a una paridad de importación para cuando asuma el presidente Alberto Fernández.



En todos los casos, las empresas evalúan que el piso de incremento de combustibles estará a partir del 5%, es decir similar a los dos incrementos que había autorizado el Gobierno desde el congelamiento, para sobrellevar la presión de las empresas y de las provincias petroleras que recurrieron a la justicia en busca de declarar inconstitucional la medida.