Directora denuncia que fue suspendida tras sancionar a alumnos que insultaron a una docente

En Brandsen viven por estas horas momentos de tensión por un caso escolar. En una historia que parece sacada del "reino del revés", la directora de la Secundaria Nº 1 fue suspendida luego de sancionar a alumnos que le faltaron el respeto a una docente. Ese fue motivo más que suficiente para que la comunidad educativa se manifieste en defensa de la directora, quien hizo un fuerte descargo contando lo sucedido.

Pero no quedó ahí ya que desde Educación salen al cruce de la directivo. Consultada por eldia.com, Alejandra Dussin, Jefa Distrital, aseguró que "no es que no queremos sancionar a los chicos. Debemos ajustarnos a la normativa vigente. Se deben hacer los procedimientos correspondientes según la resolución ministerial 1709/09".

Todo ocurrió la semana pasada cuando, según contó la propia directora Julia Fanlo el Inspector la notificó de que era sancionada con 3 días de suspensión -sin goce de sueldo- por haber tomado la decisión de darle tareas para el hogar -con el objetivo de que no pierdan horas de clase- a dos chicos que le faltaron el respeto a una profesora. El motivo que le dieron fue no esperó la resolución del Consejo Institucional de Convivencia.

Cuando los padres y los otros docentes se enteraron de lo sucedido, salieron a apoyar a la directivo del establecimiento porque consideraron correcto el accionar de haber reprendido a los chicos. Y más respaldo recibió luego del descargo que hizo Fanlo, que se viralizó en las redes sociales.

“Apliqué una sanción disciplinaria a dos alumnos que en horas de clase le faltaron el respeto a una profesora con una frase similar a 'Profe… ¿a Ud no se la coge nadie?… ¡Cómo que no! Algún pelado…' y a los pocos días, en inmediaciones de la escuela, ya en la vía pública continuaron con gestos obscenos hacia su persona. La sanción la apliqué en primera instancia sin intervención del CIC, y por esta acción (que fue considerada autoritaria) me aplicaron una sanción considerada falta leve: 3 dias de suspensión con descuentos en haberes, baja de la calificación y demás”, fueron sus primeras palabras sobre lo acontecido en la escuela que lleva adelante. Luego siguió: “Sé y estoy convencida de que es mi labor como Directora de una Institución educativa el salvaguardar la integridad de todos sus miembros, independientemente del paso a paso del accionar. La Ley debe ser pareja para todos. No se puede actuar distinto en cada caso".

Asimismo aseguró que "defiendo a mi personal, tanto como le exijo. Pido lo mismo que doy, y no puedo permitir faltas de respeto. Y esto rige tanto para faltas de docentes hacia alumnos como viceversa. Desde que inicié mi camino en la educación, siempre prioricé el respeto de y hacia todos los que integran la comunidad educativa. Y así como cuando tras 24 hs de haber tomado el cargo, tuve que desplazar a un Profesor denunciado por dirigirse inapropiadamente a una alumna, no dude en hacerlo, tampoco dudé en esta situación en la que se da lo opuesto”.

Y cerró diciendo: “Mi decisión la ratifique en persona ante la autoridad que aplicó la sanción. Y la pienso mantener, porque como adulta, persona, ciudadana, educadora y Directora, estoy convencida de que debemos educar a nuestros alumnos principalmente en el respeto hacia el otro, y que sepan que los actos y acciones que cometemos no siempre se solucionan con disculpas y tienen sus consecuencias. Las disculpas, son el primer paso de un gran aprendizaje, acto que valoro inmensamente, pero que si solo nos conformamos con ellas, estamos enseñando a que pueden hacer cualquier cosa, que si se disculpan esta todo bien, y ya está… ¿y ya está? Si es así, me deben desplazar del cargo por no ser idónea para el mismo”.

Tras la fuerte carta de la directora de la Escuela 1 de Brandsen toda la comunidad educativa se lanzó a manifestarle el apoyo. Juntaron firmas e hicieron un pedido formal a las autoridades de Jefatura para que levanten la sanción.

Consultada por EL DIA sobre la situación ocurrida, la Jefa Distrital Alejandra Dussin contó que "la sanción a la directora no está firme. En el estatuto se establecen plazos recursivos para que el docente apele la sanción". Luego agregó que "en ningún momento planteamos estar en desacuerdo con la sanción a los alumnos, esa fue una interpretación sesgada que se hizo de la situación. Pretendemos que si los alumnos merecen sanciones, que no me cabe duda de que sí la merecen, que sean en el marco de la normativa vigente, porque hay acuerdos de convivencia. Por eso insisto en que nunca dijimos que no se puede sancionar a los alumnos, sino que sea en el marco de la normativos vigente".

Respecto a la actitud de Fanlo, aclaró que "es la segunda vez que sucede un caso similar en los 4 meses que está en el cargo. Ya tuvo una intervención sin consultar ni tener en cuenta los acuerdos de convivencia. Cuando hay un conflicto ella sanciona. Cuando nos anoticiamos, el Inspector se asesora y transcurrido un tiempo pasa esto. Incluso Ella le pide a los alumnos un video, que ellos se filmen, pidiendo perdón para proyectarlo en las escuelas. Es ahí cuando las familias se enojan porque esto no tiene nada de educativo, sino que es exponer a los alumnos frente a la comunidad educativa. Eso no tiene finalidad pedagógica o educativa".

También se refirió a cuáles son los pasos a seguir. "Para el martes pautamos una reunión con el equipo de dirección y pensamos incorporar a la docente que estuvo en el problema. Ahí acordaremos de qué manera revinculamos o restablecemos el vinculo entre la comunidad docente y los alumnos. Vínculo que se vio lesionado por la cantidad de interpelaciones e interpretaciones durante estos días", manifestó Dussin, al tiempo que agregó: "Esto de exponer públicamente situaciones inherentes a la institución no está bien. Pedí que se deje de exponer porque la escuela siempre se caracterizó por obtener premios en olimpiadas y hoy es noticia por algo que no debía haber trascendido las paredes de la escuela. No porque queramos ocultar, sino porque esto se dirime en el ámbito educativo. Cuando se agota el argumento se recurre a la sanción mediática y uno no puede salir a explicar cada una de las cuestiones, son para trabajar institucionalmente".