Ocurrencias: Animales en retirada y jaulas que empiezan a entreabrirse

La animalada no entrega el mando. Desde sus madrigueras colorean una actualidad donde sobran enjaulados y trampas.

Los pájaros platenses cantan más temprano por culpa de las luces led y la contaminación sonora. Se despiertan confundidos porque aquí, hasta el amanecer es falso. Y muestran que ya no hay sosiego ni arriba de los árboles. Los gallos de las orillas por suerte mantienen su puntualidad. Sin novias fijas y lamentando la ausencia de ponedoras caseras, los viejos gallos cantan al arrancar la jornada, como avisando que hay que prepararse, porque lo que viene despuntando obliga a estar alerta

El Zoológico se fue despoblando para alegría de una tesorería municipal que encontró en la arenga ambientalista una manera de achicar el gasto en comida. Los grandes bichos han sido desterrados, mientras los alacranes se pasean dichosos por la diagonal 73 y Gambier. Las palomas tienen a mal traer al alumnado del Normal 1, que por miedo a ser infectados por las intrusas, decidieron adelantar jolgorio y vacaciones. Y los grandes animales que habían sido desalojados de jaulas, circos y parques también dejarán de posar para los billetes nacionales. Fue como una contraseña cifrada que le mandó el presidente electo a esas jaulas ocupadas por unos bichos codiciosos que sueñan con ganzúas y arrepentidos. A la animalada de los billetes se la culpa de haberle puesto imagen a una debacle del peso argentino que se llevó puesta hasta sus mascotas. Ninguneados y desvalorizados, a los grande animales no les queda otra que aceptar el regreso de unos próceres que se cansaron de ponerle respaldo y cara a las baratijas del Banco Central. Ahora se los convocará otra vez. Creen que ellos podrán mejorar un papel moneda que no ha dejado héroe sin devaluar. Con sus rostros y su trayectoria, los ilustres repatriados por Alberto santificarán los derrapes de un circulante que tiene más de suspenso que de divisa.

Ya empezaron a inscribir a los muñecos de Fin de Año. Alegorías sobran para dar cuenta de una modalidad que usa al fuego como señuelo de exorcismo y esperanza. Hay motivos de sobra para que este año las llamas se muestren más entusiasmadas que nunca en ponerle punto final a un penoso 2019. Cuando por aquí se celebre las quemazones, los flamantes muñecos de la Casa Rosada andarán negociando las fogatas eternas de un país que siempre está al borde del incendio

En vuelo a Tailandia el Papa Francisco dialogó otra vez con la prensa. Al ser consultado sobre Argentina, su Santidad confirmó que se trata de un país de peliaguda actualidad y dificilísimo pronóstico, un territorio al que sólo visitará cuando refuerce su valija de milagros y cuente con angelitos resistentes. Al preguntarle cuándo visitará su tierra, Bergoglio respondió: “Pregúnteselo al Padre Eterno”. Todo lo que tiene que ver con Argentina, es indescifrable y misterioso.

Histórico: ya hay más mujeres que hombres en la conducción del servicio penitenciario bonaerense. Liliana Casado, Norma Puccia y Norma Moracci, ocupan tres de los cinco puestos de la plana mayor. Justo reconocimiento para un colectivo con instintos cuidadores que desde su ADN materno aprendió a no dejar que se vaya nadie sin permiso. Celosas, prevenidas y desconfiadas, saben administrar penitencias y desvíos. Las tres velarán para que cuando se cierre la puerta, no falte ninguna. Y tienen la responsabilidad de aplicar autoridad y tino ante unas ocupantes que se la pasan tanteando cerrojos y apelaciones para poder volver a casita cuanto antes. Liliana y las dos Norma hacen como en el hogar: antes de irse a dormir, comprueban que estén todas y repasan cerraduras.

Al ex gobernador José Alperovich lo denunció por abuso sexual una pariente que era su secretaria. El dijo, por supuesto, que eran todas mentiras y que tenía pruebas. ¿Cómo se demuestra que no violó? Cada vez se pone más difícil sostener las negativas. Es difícil probar lo que no se hizo en la cama. Alperovich tiene el apoyo de su familia. Pero algunos videos parecen mostrarlo en modo baboso. Ahora deberá atajar los graves cargos que ha presentado esta sobrina segunda convertida por decreto en amante primera.