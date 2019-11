Gastón Pauls y su teoría terraplanista: “No salí de la Tierra para ver que es redonda”

Entre las teorías conspirativas con más adeptos, cabe señalar en el último tiempo el auge del terraplanismo, que se trata de una corriente que cree que el planeta Tierra es plano. La comunidad científica mostró en varias oportunidades su preocupación por el tema, pero se trata de una idea que sigue sin desaparecer.

Gastón Pauls terminó relacionado a la posición al contar, en el marco de un documental, que es importante hacerse preguntas sobre hechos presuntamente establecidos.

“Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años. Pongo el ejemplo de Galileo Galilei, que siempre se oponía a lo instalado, y dije: ¿si es al revés?”, expresó.

Y agregó: “Me fui hasta los griegos, había quienes decían que todo giraba alrededor del Sol o de la Tierra y me parece súper interesante más allá de cuál es la verdad. Que todavía no la sabemos. Yo no lo vi: no salí de la Tierra para ver que es redonda. Tampoco salí y me encontré con una pared de hielo. Y lo que sé es que esto me alimentó la duda. Y es bienvenida en mi vida, necesito dudar”.