VIDEO: Los pibes de oro del Pincha

La categoría 2001 de Estudiantes, campeona de la Superliga Juvenil el pasado sábado como Quinta División, revolucionó la redacción de este medio con su presencia. Acompañados por el cuerpo técnico comandado por Maximiliano Marquestaut, los chicos contaron cuáles son sus sensaciones tras una consagración tan merecida como trabajada.

Si bien no todos fueron los que hablaron, las palabras de quienes se animaron a responder las diferentes preguntas terminaron siendo representativas del sentir de la mayoría. Cuando uno hablaba se podría ver como el resto asentía con la cabeza.

“Estamos muy contentos. Hace mucho tiempo que una categoría de Estudiantes no salía campeona y es una felicidad enorme para todo el grupo”, comenzó indicando Jairo Vásquez, uno de los delanteros del equipo que fue titular el pasado sábado en la final ante Boca (2-0) disputada en el predio Tita Mattiussi, de Racing.

Juan Pablo Zozaya, arquero titular en el partido decisivo, agregó: “Somos un grupo muy lindo que venimos trabajando hace mucho. Muchos somos compañeros desde Novena y terminar el último año como categoría única siendo campeones me pone muy contento”.

LEA TAMBIÉN La Quinta gritó campeón e ilusiona al Pincha a futuro

El arranque del semestre fue aplanador de la Quinta albirroja pero, en el medio del torneo, algunos malos resultados pusieron en duda la clasificación a semifinales. Bautista Kociubinski, volante creativo del plantel, habló de dicho momento: “Parecía que no se podía por los resultados, pero siempre estuvimos muy comprometidos con nosotros mismos y el laburo. Siempre positivos y por suerte logramos el objetivo”.

En la última fecha de la Zona B les tocó enfrentar a Patronato y necesitaban ganar para meterse entre los cuatro mejores. Finalmente se impusieron por 4-0 y Juan Cruz Segobia, otro de los arqueros, resaltó la importancia de dicha victoria: “Fue fundamental. Necesitábamos una victoria si o si para clasificar a las semifinales y, lograrla, nos dio un envión anímico para lo que se venía. Por eso después pudimos ganarle a un rival muy duro como Rosario Central, que venía invicto y se hacía fuerte como local”.

En la final ante Boca la gran figura fue Ezequiel Naya, quien convirtió los dos goles en la parte final del segundo tiempo. El atacante fue consultado sobre dicha actuación y destacó el trabajo colectivo: “Fue perfecto de todo el equipo. Hicimos un partidazo los 90 minutos. A mí me tocó hacer los goles, pero es un esfuerzo de todos ellos. Muy contento y orgulloso de lo hecho por todos”.

el cuerpo técnico, a puro elogio

El entrenador Maximiliano Marquestaut, el ayudante de campo Juan Cruz Calabrese y el preparador físico Martín Bouissou no se ahorraron en elogios para sus ahora ex dirigidos, ya que el año que viene serán parte de la Cuarta (los que no estén en Reserva o Primera).

El DT, quien aseguró que está “haciendo el duelo” por tener que despedirlos, les dejó un mensaje para su futuro: “Que sigan por este camino. Tienen una gran vocación por lo que hacen y el mensaje fue ese todo el año. Somos privilegiados, hacemos lo que nos gusta, y lo viven con esa pasión. Seguramente eso les va a permitir llevar a cabo todos sus objetivos y ser felices”.

Bouissou, encargado del aspecto físico, indicó: “La mejor de la sensaciones tengo. Nosotros nos proyectamos esto cuando iniciamos el año, trabajamos para esto. Es uno de los objetivos para lo cuál trabajamos. Coronarlo es una sensación única, más aún porque hacía mucho que una categoría de Estudiantes no lo lograba”.

El último en hablar fue Calabrese: “Estoy muy contento. Me tocó sumarme al equipo de trabajo de Maxi (Marquestaut) y Tincho (Bouissou) a mitad de año. El grupo de jugadores me la hizo muy fácil. No es fácil acoplarse a un grupo ya formado y que venía trabajando muy bien. Esta foto (por la de la nota) que están todos juntos habla de como son ellos, muy unidos. Lograron el objetivo por nunca claudicar, siempre pensar en el otro y estar predispuestos al trabajo propuesto por nosotros”.

promesa cumplida: todos rubios

Tras dar la vuelta olímpica el pasado sábado en Avellaneda, todo el plantel de la 2001 se tiñó el pelo de rubio cumpliendo la promesa que habían hecho en la previa. Ese fue su look en la visita a este medio.

Quien no estaba rubio era el entrenador Maximiliano Marquestaut, quien aclaró entre risas: “Yo también me teñí, la promesa la hicimos todos. Pero no me quedaba bien y volví al negro”.