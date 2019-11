Estudiantes: práctica en el renovado Uno y un equipo que tendría un sólo cambio

El plantel de Estudiantes realizó su primera práctica en el nuevo escenario de 57 y 1. Fue a puertas cerradas, pero la prensa pudo ingresar a los últimos 15 minutos, ya cuando los jugadores estaban en el final del ensayo.

Por eso no hubo mayores precisiones respecto al equipo que pondrá en cancha Gabriel Milito mañana contra Atlético Tucumán, pero se presume que tendría un solo cambio: el ingreso de Nazareno Colombo por el suspendido Schunke.

De todos modos, no está descartado que Matías Pellegrini o Ángel González se puedan meter dentro del once en lugar de Manuel Castro. Por las dudas, el DT no quiso dar precisiones. El 11: Andújar; Sánchez, Colombo, Fuentes, Erquiaga; Kalinski, Gómez, G. Fernández; Castro o Pellegrini, Retegui y E. López.

El plantel trabajó en el campo para tratar de conocer las dimensiones del nuevo escenario y para adaptarse al césped, que lució de mejor manera que el día de la inauguración artística. No está 10 puntos todavía, pero un 8 se puede asegurar tranquilamente.

DOS METROS MÁS ANGOSTA

El campo de juego fue modificado para que haya una mejor visión en las tribunas laterales, básicamente en la de 115. En ese sentido se informó que se quitó un metro de cada lado y de esta manera el ancho quedó en 66 metros.

El estadio Ciudad de La Plata tiene el mismo ancho en los partidos de Superliga y sólo en encuentros internacionales se extiende a 68. El largo es de 105 metros, como los principales escenarios argentinos.

ATENTOS A LOS PELOTAZOS

El estadio tiene la particularidad de tener una visión directa al campo de juego, sin alambrado ni redes de contención. Pero ayer, mientras el plantel realizaba sus trabajos con pelota no fueron pocos los que tomaron nota de una cosa: los pelotazos.

Quienes vayan a la platea baja de la calle 55, principalmente, tendrán que estar muy atentos porque en un segundo una pelota puede impactar en su cuerpo si es que están mirando para otro lado.