Juguetes sexuales caseros que se pueden usar sin miedo

Cuando de sumarle algo lúdico a la sexualidad se trata, el término juguete sexual casero no es precisamente una composición que genere mucho éxito. Todos saben o les llegó alguna que otra historia de accidentes que terminan siendo atendidos en las salas de emergencias médicas.

Sin embargo, hay ciertos ítems que no son para nada peligrosos, muy fáciles de encontrar en casa y que pueden ser la opción perfecta para aquellos que no se atreven a comprarse un juguete sexual o que simplemente, no quieren invertir en él.

Con un poco de imaginación (y muchas responsabilidad) se puede disfrutar sin barreras con utensilios al alcance de la mano para pasar un rato increíble solo o acompañado.

Perlas

Si se quiere sorprender a la pareja, un collar de perlas puede ser la opción perfecta. Se debe poner el collar alrededor del miembro con cuidado y masturbar con la mano. La sensación promete ser muy placentera.

Almohadón

Cuando se habla de masturbación femenina hay muchas técnicas distintas. Una de ellas es utilizar almohadas para darse placer. Si la mujer se frota contra ellas, puedes estimular el clítoris. O incluso, puede servir de alza para que la pareja masculina la penetre con más profundidad.

Duchador

Utilizar el cabezal de la ducha o duchador es una práctica extendida, pero hacerlo en pareja es incluso, más placentero. Lo ideal es tener uno que cambie de presión, y entonces el placer estará asegurado.

Cepillo de dientes

El cepillo de dientes eléctrico es una opción muy fácil de encontrar por casa y que da muchos resultados si se quiere dar un paseo por las zonas más erógenas del cuerpo, o el de la pareja.

Clips

Si las palabra ‘pinzas para los pezones’ no llaman la atención, pero se quiere probar algo más suave, los clips son los sustitutos perfectos. Se los puede utilizar en solitario o en pareja para descubrir si se disfruta de la sensación.

Corbata

Es una de las prácticas preferidas (y más conocidas) por antonomasia a la hora de innovar en la cama. Jugar con la corbata da muchas posibilidades a las relaciónes sexuales en pareja. Hay que tener cuidado de no ajustarla demasiado al cuello para evitar asfixia.

Cuchara de madera

Se la utiliza para dar pequeños azotes. Con este utensillo de cocina se puede nivelar la intensidad y además es algo que está muy a mano. Concretamente en la cocina, donde puede comenzar el juego, previamente acordado con la pareja.

Palitos chinos

Seguro que después de algún pedido de comida oriental quedó algún par abandonado en el cajón de los cubiertos y es que, con ellos se pueden llevar a cabo muchas acciones placenteras. Primero, se necesita unirlos con unas gomas para que puedan ejercer presión con ellos. Una vez hecho esto, son los suplentes perfectos a las pinzas genitales o de pezones.

Pepino

No pasa nada por sustituir un consolador sintético por un pepino. Eso sí, hay que tener cuidado y cubrir con un preservativo para evitar posibles infecciones.

Vela

La cera de las velas puede resultar una idea muy caliente. Eso sí, con cuidado de no quemarse, hay que ir poco a poco.

Ahora, si se decide comprar un juguete sexual, hay que tener algunas consideraciones.

El material con que esté hecho debe ser de calidad. La silicona no porosa es la mejor recomendada por los expertos ya que se trata de un material mucho más resistente que otros a la acumulación de bacterias y respetuoso con el cuerpo. No debemos olvidar que es un producto que se utiliza en partes íntimas, y la salud es lo primero.

La ergonomía y diseño del juguete es esencial para para asegurar un buen funcionamiento para activar el deseo y la excitación que al final, es el objetivo principal. La estética es fundamental para despertar el deseo, que actúa como activador de lo que viene después: excitación, meseta, orgasmo y fase de resolución.

Hay una gran variedad de tecnología en juguetes eróticos. Una de las novedades que más fama ha adquirido durante los últimos meses ha sido el succionador de clítoris con la finalidad de estimular más el clítoris para alcanzar orgasmos más intensos.

Aunque por supuesto, se debe saber qué parte del cuerpo se quiere estimular para poder escoger el juguete que mejor vaya a cubrir las espectativas.