El juez Bonadio procesó al ex secretario de Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al arrepentido ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la causa de los Cuadernos.



Gutiérrez, a quien el juez le trabó un embargo por 900 millones de pesos, fue procesado junto a una decena de empresarios, en su mayoría de Santa Cruz, con los que habría diseñado un complejo entramado de sociedades para disimular el origen del dinero y darle apariencia lícita.



"Los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina una estructura societaria -ideada por Víctor Fabián Gutiérrez- e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18 (Cuadernos) y sus conexas e integrarlos al circuito económico bajo formal apariencia de licitud", sostuvo Bonadio en el fallo al que accedió Télam.



"Del propio Víctor Fabián Gutiérrez dependió una maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía, visto el origen espurio del dinero; resultando intrascendente, a los fines de este resolutorio, si la aplicación de tales fondos en dichas actividades se hacía por cuenta y orden de los jefes de aquélla organización delictiva o si provenían de fondos sustraídos al control de éstos o de sus organizadores", sostuvo el magistrado.



Las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo entre los años 2008-2018 y parte del dinero se habría destinado a la adquisición de propiedades y bienes muebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según sostuvo Bonadio en el fallo de 146 páginas.



"En el segundo eslabón de la maniobra participaron Teresa Amalia García, Valeria Alejandra Martinovich, Matías Enrique Lazzaro Raimondo, Carlos Mario Cesar Siverino, Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Germán Alberto Rodríguez, Alberto Luis Fernández, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Gillone, Diego Miguel Derdey, Fernando Andrés Mangione, David Maico Miguel, Jorge Mozo y Javier Alfredo De La Torre", sostuvo el magistrado.



Para el juez, ese grupo de imputados aportó la estructura para las operaciones detectadas de compra y venta, permutas y donaciones de bienes muebles e inmuebles con sobrevaluaciones y subvaluaciones; como así también para la constitución de sociedades que luego no tuvieron actividad comercial o sin la capacidad económica para las operaciones que realizaron.



El magistrado remarcó también que las maniobras se llevaron a cabo con "simulación de deudas o hipotecas; escasa utilización del sistema bancario para evitar la trazabilidad de los fondos; ingresos y bienes no declarados o declarados de forma errónea para dificultar la detección de los mismos".



Fabián Gutiérrez se desempeñó como secretario de la Presidencia de la Nación, entre mayo de 2003 y mayo de 2005, y como Secretario Adjunto de la Presidencia entre diciembre de 2007 y enero de 2010.



El ex secretario de Obras Públicas, José López, había señalado a Gutiérrez como quien le dio las órdenes de movilizar el dinero con el que fue detenido en un convento bonaerense, pero el ex secretario presidencial lo desmintió.